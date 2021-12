G7: incontro Blinken-Di Maio, comune preoccupazione su Ucraina, Mediterraneo e Libia i temi discussi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Le comuni preoccupazione per la concentrazione di truppe militari russe ai confini dell'Ucraina, il sostegno alla sovranità, indipendenza e integrità territoriale di Kiev e la necessità per la Russia di ridurre le tensioni e tornare alla diplomazia. Questi i punti che hanno visto d'accordo il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante l'incontro con il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, a Liverpool a margine della riunione dei ministri degli Esteri del G7. Secondo quanto riferito in una nota dal Dipartimento di Stato Usa, Blinken e Di Maio hanno concordato di continuare una stretta consultazione con altri alleati della Nato e partner dell'Unione europea su un approccio coordinato e globale sulla questione ucraina. Le due parti hanno discusso di questioni di sicurezza nel Mediterraneo e hanno riaffermato il loro sostegno ai leader politici libici che adottano le misure necessarie per tenere le elezioni parlamentari e presidenziali nazionali il 24 dicembre. (Rel)