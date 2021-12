Business news: Cina, produzione nazionale di grano in crescita del due per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di grano in Cina ha registrato un incremento del due per cento nel corso dell'anno, raggiungendo un volume di 682,85 milioni di tonnellate. Il dato è stato reso noto dall'Ufficio nazionale di statistica (Nbs), secondo cui la produttività del settore ha ecceduto i 650 milioni di tonnellate per il settimo anno consecutivo. Secondo quanto riferito dal vicedirettore dell'ufficio dipartimentale degli Affari rurali, Wang Minghua, l'area di piantagione è aumentata dello 0,7 per cento a 117 milioni di ettari. In calo la produzione nazionale di soia, diminuita del 16,4 per cento a 16,4 milioni di tonnellate per via del minor rendimento rispetto ad altre colture, prime fra tutte il mais. (Cip)