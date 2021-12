Business news: Samsung nomina nuovi ad, snellisce la propria struttura aziendale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Samsung Electronics ha sostituito tutti i suoi dirigenti esecutivi e ridimensionato la propria struttura aziendale con un accorpamento delle attività in due sole divisioni. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", che presenta l'operazione come parte dei piani del vicepresidente Lee Jae-yong per posizionare il colosso dell'elettronica in un ambiente globale sempre più competitivo. L'azienda sudcoreana ha annunciato la nomina di Kyung Kye-hyun ad amministratore delegato della divisioni di soluzioni device, con un focus sui semiconduttori. Han Jong-hee, già responsabile della produzione di TV, è stato nominato ad della divisione nata dalla fusione tra le unità mobile e di elettronica per il consumo. L'azienda conta ora due amministratori delegati anziché tre. Lee, sotto la cui guida Samsung ha conseguito un incremento dell'utile del 40 per cento nei primi tre trimestri del 2021, è partito per gli Emirati Arabi Uniti, per una serie di incontri nel Medio Oriente due anni dopo il suo incontro con il principe della corona di Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed al Nahyan. (Git)