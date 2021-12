Business news: India e Russia firmano 28 documenti di cooperazione, focus su “nuovi motori di crescita”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 28 i documenti di cooperazione firmati da India e Russia il 7 dicembre, giornata in cui si sono succeduti il dialogo 2+2 tra i ministri degli Esteri e della Difesa – gli indiani Subrahmanyam Jaishankar e Rajnat Singh e i russi Sergej Lavrov e Sergej Shoigu – e il vertice tra il primo ministro indiano, Narendra Modi, e il presidente russo, Vladimir Putin. Il summit si è concluso con una dichiarazione congiunta intitolata “India-Russia: partenariato per la pace, il progresso e la prosperità” che copre l’intera gamma dei rapporti bilaterali e pone l’accento sull’espansione della collaborazione economica e sui “nuovi motori di crescita”, come ha spiegato un comunicato di Nuova Delhi. Tra i nove accordi intergovernativi i più rilevanti sono quello sul programma di cooperazione tecnico-militare per il periodo 2021-2031, che rinnova il precedente e prosegue un impegno di lunga data (il primo risale al 1994); il memorandum d’intesa per l’esplorazione geologica (tra Rosgeologia e Geological Survey of India) e quello per la ricerca sull’uso dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, i veicoli di lancio e le infrastrutture spaziali terrestri. Ci sono poi una “roadmap” per la cooperazione scientifica e tecnologica, un memorandum sulla proprietà intellettuale, un programma per gli scambi culturali e un protocollo sull’organizzazione di festival. Altri due protocolli, infine, riguardano il riconoscimento di documenti per la navigazione mercantile e l’ubicazione di uffici consolari indiani a Vladivostok. (Inn)