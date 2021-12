Business news: Fitch declassa Evergrande e le sue controllate a "restricted default"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia internazionale Fitch ha declassato il rating del colosso cinese dell'immobiliare Evergrande da "C" a "Rd", ovvero a "Rescricted Default". Lo si apprende da un comunicato. Il declassamento vale anche per le controllate del gruppo, Hengda Real Estate e Tianji Holding, ed è il risultato del mancato pagamento di cedole dovute il 6 novembre per le obbligazioni da 645 milioni di dollari al 13 per cento di Tianji e per le obbligazioni da 590 milioni di dollari al 13,75 per cento da 590 milioni di dollari dopo la scadenza del periodo di grazia il 6 dicembre scorso. (Cip)