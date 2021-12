Business news: crisi immobiliare, anche il gruppo Kaisa in default

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo Evergrande, il gruppo Kaisa è il secondo colosso dell’immobiliare in Cina a finire in default: lo ha stabilito l’agenzia internazionale Fitch, che ne ha declassato il rating da “C” a “Rd”, ovvero a “Restricted default”. Dietro la decisione, fa sapere la stessa agenzia in un comunicato, vi è il mancato rimborso di un’obbligazione da 400 milioni di dollari scaduta martedì 7 dicembre. Fatto, questo, che secondo Fitch “ha anche innescato eventi di insolvenza per altri titoli in dollari della compagnia, che diventeranno immediatamente esigibili se a deciderlo saranno i detentori o i fiduciari di almeno il 25 per cento dell’importo del capitale aggregato delle obbligazioni offshore”. Kaisa è il terzo maggiore emittente di titoli in dollari tra i colossi cinesi dell’immobiliare, con 11,6 miliardi di dollari in circolazione compresa l’obbligazione scaduta il 7 dicembre. (Cip)