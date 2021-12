Business news: la società cinese SenseTime nella lista nera di Washington prima della ipo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti aggiungeranno la società cinese sviluppatrice di soluzioni d'intelligenza artificiale (Ia) SenseTime alla loro lista nera domani, 10 dicembre, proprio mentre la società ultima i preparativi per la quotazione sulla borsa di Hong Kong. Lo riferisce il quotidiano "Financial Times", secondo cui la società verrà inclusa nella lista nera delle "aziende del complesso militare-industriale cinese". L'annuncio ha colto di sorpresa la società - uno degli "unicorni" cinesi dell'alta tecnologia - che rischia ora di veder saltare una operazione di listing del valore di 767 milioni di dollari. SenseTime pianificava la vendita di 1,5 miliardi di azioni ad un prezzo unitario compreso tra 3,85 e 3,99 dollari di Hong Kong, e la definizione finale del prezzo in vista del collocamento delle azioni tra gli investitori istituzionali era prevista proprio per domani. (Nys)