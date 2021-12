Business news: Cina, prestiti denominati in yuan scendono a 200 miliardi di dollari a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Cina i nuovi prestiti denominati in yuan hanno totalizzato circa 200 miliardi di dollari nel mese di novembre, in calo di 160,5 miliardi rispetto allo stesso periodo nel 2020. Lo ha annunciato la Banca centrale, che ha fornito dati dettagliati in merito agli indicatori M0, M1 ed M2. L'M0, che indica la quantità di contanti in circolazione, è salito del 7,2 per cento rispetto al 2020, arrivando a toccare 1,37 miliardi di dollari alla fine di novembre. Nello stesso periodo l'M1, relativo al contante in circolazione più i depositi a vista, è salito del 3 per cento annuo a 10 miliardi di dollari. Infine l'M2, un indicatore dell'offerta di denaro che riguarda i contanti in circolazione e tutti i depositi, è aumentato dell'8,5 per cento annuo a 36,69 miliardi di dollari. (Cip)