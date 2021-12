G7: Regno Unito donerà 75 milioni di sterline in aiuti per popolo afgano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno del Regno Unito fa parte dei 286 milioni di sterline che si è impegnato a fornire all'Afghanistan quest'anno. Sarà inoltre utilizzato per fornire sostegno alle vittime di violenza di genere e per finanziare servizi essenziali di protezione dell'infanzia. Le agenzie umanitarie daranno la priorità alle persone più a rischio, comprese le famiglie con capofamiglia donne e disabili. I finanziamenti del Regno Unito verranno convogliati attraverso il Fondo umanitario per l'Afghanistan, il Programma alimentare mondiale, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, il Fondo per l'infanzia delle Nazioni Unite, il Fondo per la popolazione delle Nazioni Unite e il Comitato internazionale di salvataggio. Nessun finanziamento andrà direttamente ai talebani. Il direttore esecutivo del Programma alimentare mondiale, David Beasley, ha dichiarato: ''Quello che stiamo vedendo sul campo è straziante: 23 milioni di persone stanno affrontando una grave fame in un Paese paralizzato dalla siccità, dai conflitti e dalla crisi economica. Le donne e i bambini stanno sopportando il peso di questa sofferenza e, mentre il rigido inverno scende, sempre più persone stanno scivolando ogni giorno nella malnutrizione e nella fame. Il Programma alimentare mondiale accoglie con favore questa donazione del popolo e del governo britannico che ci aiuterà a salvare molti vite". (segue) (Rel)