G7: Regno Unito donerà 75 milioni di sterline in aiuti per popolo afgano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri britannico ricorda che il Regno Unito continua a lavorare con i partner internazionali per affrontare la crisi umanitaria, preservare la stabilità regionale, proteggere i guadagni degli ultimi 20 anni e sottolineare ai talebani la necessità essenziale che le ragazze afgane di tutte le età tornino a scuola. Nella sessione di ieri sull'Afghanistan i ministri degli Esteri del G7 hanno discusso di una risposta internazionale coordinata alla crescente crisi del Paese. I ministri degli Esteri hanno anche parlato di come impegnarsi con i talebani. Nel corso della giornata di oggi il ministro degli Esteri avrà anche colloqui con i ministri degli Esteri del gruppo Asean del sud-est asiatico, che partecipano per la prima volta alla riunione dei ministri degli Esteri e dello Sviluppo del G7, la maggior parte dei quali virtualmente. Truss sottolineerà l'importanza di lavorare con le "economie del futuro" del sud-est asiatico per affrontare le sfide di oggi. (Rel)