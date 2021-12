Francia-Emirati: contratto Rafale da 16 miliardi, accordi anche per investimenti, spazio, energia e cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parigi e Abu Dhabi hanno stretto accordi anche in altri settori secondo quanto riferito dall'Eliseo. Tra quelli riguardanti gli investimenti in Francia, c'è la cooperazione tra Bpifrance e Mibadala da 4 miliardi di euro. Nel settore culturale, l'accordo sul museo del Louvre ad Abu Dhabi è stato prolungato per altri 10 anni. In ambito spaziale, è stata firmata una lettera di intenti tra il centro spaziale Mohammed bin Rashid (Mbrsc) e il Centro nazionale degli studi spaziali riguardante la cooperazione per il secondo rover lunare emiratino Rashid-2. Molti anche gli accordi energetici, come quello da 4,4 miliardi di euro firmato da Engie e Masdar nel settore dell'idrogeno o quello siglato da Electricité de France (Edf) e Emirates Nuclear Energy (Enec) per la condivisione delle esperienze nel nucleare. TotalEnergies e Abu Dhabi National Oil Company hanno stretto un partenariato strategico per identificare progetti comuni in materia di Ccs (carbon capture and storage) e produzione di idrogeno e ammoniaca a basso carbone. (Frp)