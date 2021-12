Marocco: ministra Transizione energetica, nostre infrastrutture pronte per rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nostre infrastrutture sono pronte per il futuro legato all’energia da fonti rinnovabili. Lo ha dichiarato la ministra della Transizione energetica e dello sviluppo sostenibile del Marocco, Leila Benali, in occasione della VII edizione dei Med Dialogues, l’annuale appuntamento promosso dal ministero degli Esteri e dall’Ispi, a Roma. In merito alla recente decisione dell’Algeria di non rinnovare il contratto del gasdotto Maghreb-Europa, che attraversa il Marocco e arriva Spagna, la ministra ha definito questa potenziale “crisi” una possibile opportunità. “Cogliamo questa opportunità per rendere più flessibile la nostra strategia energetica”, ha concluso. (Res)