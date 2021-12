Francia-Arabia Saudita: contratti per Airbus e Veolia per fornitura elicotteri e gestione servizi idrici a Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus fornirà 26 elicotteri civili alla società saudita Thc, mentre Veolia si è aggiudicata un contratto per la gestione dei servizi di acqua potabile di Riad. Lo hanno annunciato i due gruppi a margine della visita del presidente francese Emmanuel Macron in Arabia Saudita. Il contratto di Airbus avviene il giorno dopo la vendita di 12 elicotteri militari Caracal agli Emirati. In base al contratto, Airbus fornirà 20 H145 e 6 H160 alla società saudita The Helicopter Company (Thc), creata nel 2019 dal Fondo per gli investimenti pubblici sauditi (Pif), nell'ambito della diversificazione economica del Paese, per soddisfare la "crescente domanda di turismo di lusso e servizi di trasporto aereo". Ha già operato 10 elicotteri leggeri H125 Ecureuil. La multinazionale Veolia, dal canto suo ha annunciato di aver ottenuto l'appalto per la gestione dell'acqua potabile e dei servizi igienico-sanitari a Riad e in 22 comuni periferici. Questo contratto di sette anni ha un valore di 82,6 milioni di euro, secondo il gruppo francese. Veolia ha inoltre firmato un "accordo di partnership strategica" con il ministero degli Investimenti saudita per "migliorare le prestazioni operative, energetiche e commerciali del settore idrico in tutto il Paese", e ha esteso i suoi legami con il colosso petrolifero Saudi Aramco. Il gruppo francese diventa "partner esclusivo" di Saudi Aramco per il trattamento dei propri rifiuti industriali e ordinari, ovvero 200.000 tonnellate all'anno in aggiunta alle 120.000 tonnellate di rifiuti pericolosi già curate da Veolia. (Res)