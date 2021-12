G7: ministri degli Esteri a cena al museo dei Beatles di Liverpool

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa sera la ministra degli Esteri britannico, Liz Truss, ospiterà i ministri degli Esteri del G7 durante una cena di lavoro al The Beatles Story Museum, la più grande mostra permanente al mondo dedicata al racconto della storia dei Beatles. Secondo quanto riferito in un comunicato della diplomazia britannica, prima di cena gli ospiti saranno accompagnati in un breve tour delle principali mostre nel museo, che includono la prima chitarra di George Harrison, l'ultimo pianoforte di John Lennon e il demo da cui sono stati firmati i Beatles. Ci sarà la musica di una tribute band dei Beatles e il cuoco Paul Askew cucinerà per gli ospiti un menu che celebra gli ingredienti provenienti da agricoltori, fornitori e artigiani indipendenti della regione della città, tra cui gamberi in vaso di Southport e prodotti di stagione. La cena si svolgerà in una ricostruzione del famoso Cavern Club, il locale di Liverpool dove i Beatles hanno suonato i loro primi concerti. Truss vede questo fine settimana come un'opportunità per mostrare Liverpool come città ai partner di tutto il mondo. Durante la cena la ministra degli Esteri discuterà la sua visione per una rete globale della libertà, basata sul rafforzamento del Regno Unito in termini economici, tecnologici e di sicurezza con gli alleati e attirando più Paesi nell'orbita delle democrazie del libero mercato. Truss, si spiega nel comunicato, ritiene che i Paesi che la pensano allo stesso modo debbano cooperare più strettamente "in modo da poter sfidare gli attori maligni da una posizione di forza collettiva". (Rel)