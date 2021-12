Governo: Bonomi (Confindustria), serve stabilità, ma avanti con riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riforme "vanno fatte per rendere paese moderno efficiente ed inclusivo". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel suo intervento all'incontro "Punto Italia. Domande e risposte a confronto sulla manovra economica più importante del dopoguerra" organizzato nell'ambito di Atreju, la convention di Fratelli d'Italia in corso a Roma. "Non vedo coesione, non mi è chiaro che stiamo andando tutti nella stessa direzione", ha aggiunto. A fronte del commercio internazionale che "sta rallentando" e "dell'aumento delle materie prime, quello che non possiamo permetterci è l'incertezza politica, ma nell'ambito della stabilità devono essere fatte le riforme", ha ribadito. (Rin)