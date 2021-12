G7: ministra Esteri tedesca Baerbock, agire ora contro cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha invitato i suo omologhi del Paesi del G7 a parlare del significato della crisi climatica per la pace e la sicurezza. "Possiamo darci l'illusione che l'ovest sia un'isola, ma anche su questa l'acqua continuerà a salire inesorabilmente se non agiamo ora", ha detto Baerbock al termine della prima giornata della riunione dei ministri degli Esteri del G7 a Liverpool. Secondo Baerbock, gli Stati del G7 dovrebbero "parlare della crisi climatica e di quali effetti ha nel campo della pace e della sicurezza per i Paesi emergenti e in via di sviluppo particolarmente colpiti, ma anche direttamente per noi in Europa".La neo ministra ha sottolineato che "affrontare insieme la crisi climatica" sarà anche una delle priorità della presidenza tedesca del G7 da gennaio del prossimo anno. (Rel)