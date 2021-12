Business news: Hong Kong, industrie creative italiane protagoniste a DesignInspire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il design italiano e l'eccellenza italiana della formazione e dell'innovazione nell'ambito delle industrie creative sono protagonisti della DesignInspire, uno dei principali appuntamenti del settore a Hong Kong e in Cina. Fino al 31 marzo studenti, ricercatori, aziende e studi professionali potranno visitare l'Italian Design Pavilion, uno spazio virtuale organizzato dal consolato generale d'Italia a Hong Kong. Lo riferisce una nota del consolato. L'iniziativa ha l'obiettivo di promuovere il meglio dell'offerta educativa italiana e i servizi offerti da YesMilano all'ampio e diversificato bacino di giovani talenti desiderosi di immergersi nell'ecosistema innovativo del nostro Paese. Giovani designer e artisti cinesi e asiatici che si sono formati in Italia nelle discipline del fashion, dell'interior e del lifestyle design condivideranno le loro storie e le loro esperienze in momenti di dialogo e di confronto con gli studenti locali. Il progetto, realizzato nell'ambito del programma "Vivere all'italiana", permetterà altresì agli istituti riuniti all'interno del Padiglione (Ied, Istituto Marangoni, Iulm, Naba, Scuola politecnica di design) di allargare e rafforzare il proprio network di collaborazioni internazionali. Uno spazio all'interno del Padiglione è inoltre riservato a quattro startup di successo (Endelea, Hexagro, Pcup e Rifò), esempi e testimoni concreti di innovazione che parla italiano ove la componente legata al design ha svolto e svolge tuttora un ruolo di primo piano nelle loro strategie di sviluppo. (Com)