Business news: Cina, Internet delle cose eccederà i 300 miliardi di dollari nel 2025

- Il mercato cinese dell'Internet delle cose (Iot) dovrebbe eccedere i 300 miliardi di dollari nel 2025. Lo afferma un rapporto pubblicato dalla società di ricerca International Data Corporation (Idc), secondo cui la Cina contribuirà al 26, 1 per cento del mercato globale dell'Iot. Nei prossimi cinque anni, il rapporto prevede un costante aumento della spesa nazionale per software, servizi e hardware, che raggiungerà i 754,28 miliardi di dollari solo nel corso di quest’anno. Nel 2025, la spesa arriverà a quota 1.200 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuale composto dell'11,4 per cento tra il 2021 e il 2025. (Cip)