Lavoro: Atm, sciopero del personale dalle 8:45 del mattino

- Giovedì 16 dicembre Cgil e Uil hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore per tutti i settori pubblici e privati. ATM comunica che l’agitazione del personale viaggiante sia di superficie che della metropolitana, sarà possibile dalle 8:45 alle 15:00, e dalle 18:00 fino al termine del servizio. Lo sciopero è stato indetto “a sostegno alle proposte sindacali su precarietà, pensioni, fisco, lavoro e per la modifica alla Legge di Bilancio (Com)