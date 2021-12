Business news: Taiwan, colosso pagamenti Line Pay ammette perdita dati degli utenti a inizio anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dei pagamenti mobili Line Pay ha annunciato di aver divulgato involontariamente i dati di 70mila utenti taiwanesi all’inizio dell’anno. Lo ha riferito la stessa società in un annuncio inviato ai propri clienti, precisando che la perdita delle informazioni sarebbe avvenuta quanto un dipendente della casa madre ha erroneamente caricato i dati dei clienti sulla piattaforma di sviluppo software GitHub. Dopo l’incidente, i dati, compresi i numeri di identificazione degli utenti e gli orari delle transazioni, sono stati visualizzati da estranei, ha detto Line Pay, offrendo rassicurazioni sul fatto che le informazioni trapelate non coprivano nomi, indirizzi, numeri di telefono, informazioni sulla carta di credito e conti bancari dei clienti. Taiwan è stato uno dei tre Paesi colpiti dalla fuga di informazioni di Line Pay. Lo scorso settembre, la compagnia sarebbe stata protagonista di incidenti simili anche in Thailandia e Giappone. (Cip)