Russa-Italia: al via a Mosca l'Italian Doc Fest, la rassegna del cinema documentario italiano

- Si è aperto oggi a Mosca il terzo Italian Doc Fest, la rassegna del cinema documentario italiano in grado di portare ogni anno nella capitale russa una selezione di titoli segnalati e premiati dai festival internazionali, con una particolare attenzione comunicativa e di linguaggio. Il programma odierno del festival, che avrà luogo fino al 15 dicembre, prevede la proiezione dell'opera "The Rossellinis", del regista Alessandro Rossellini, presso il prestigioso cinema "Karo11 Oktjabr". La pellicola è il racconto di una famiglia unica, come tutte le famiglie, con in più la discendenza dal padre del cinema moderno. "Preferisco non parlare del film adesso, ma far parlare il film da sé, dopodiché resto a disposizione per le vostre domande", ha dichiarato il produttore Rino Sciarretta davanti al pubblico presente in aula per assistere alla serata inaugurale. "L'ambasciata italiana in Russia patrocina e sostiene con molta convinzione il festival insieme agli organizzatori, cioè Cinecittà e l'Istituto italiano di cultura a Mosca", ha affermato il capo ufficio stampa e cultura dell'ambasciata italiana in Russia, Michele Mistò. "Quello dei film documentari è un genere contemporaneo di grande rilievo nella trasmissione della cultura, soprattutto presso le giovani generazioni; è una forma d'arte e di comunicazione, oltre che di informazione, che riesce a stimolare riflessioni, suscitare voglia di approfondimento e di conoscenza reciproca", ha sottolineato Mistò, il quale si è detto davvero felice del fatto che in Russia i documentari italiani trovino sempre un'accoglienza molto favorevole. (segue) (Rum)