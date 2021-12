Legge Bilancio: Bonomi (Confindustria), contesto motivazioni sciopero Cgil-Uil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Contesto le motivazioni dello sciopero" proclamato per il 16 dicembre dalla Cgil e dalla Uil. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel suo intervento all'incontro "Punto Italia. Domande e risposte a confronto sulla manovra economica più importante del dopoguerra" organizzato nell'ambito di Atreju, la convention di Fratelli d'Italia in corso a Roma. "Sappiamo chi fa i contratti pirata, combattiamoli, ma non è l'industria", ha aggiunto. (Rin)