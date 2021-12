© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ultima rata del Next Generation Eu la pagheranno le persone che non sono ancora nate", ha ammonito il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel suo intervento all'incontro "Punto Italia. Domande e risposte a confronto sulla manovra economica più importante del dopoguerra" organizzato nell'ambito di Atreju, la convention di Fratelli d'Italia in corso a Roma.(Rin)