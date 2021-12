G7: Blinken a Di Maio, partnership tra Usa e Italia mai stata più forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Quest'anno la partnership tra Stati Uniti e Italia "su ogni questione non è mai stata più forte e più importante". Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nel corso del suo incontro bilaterale con l'omologo italiano, Luigi Di Maio, che si è tenuto a Liverpool in occasione della riunione dei ministri degli Esteri del G7. "So che abbiamo molto di cui parlare seguendo alcune delle conversazioni che abbiamo avuto già stamattina, e volevo anche ringraziarvi per la vostra meravigliosa leadership e ospitalità durante il G20. So quanto il presidente (Joe) Biden lo abbia apprezzato, e anche noi lo abbiamo apprezzato", ha aggiunto Blinken secondo quanto riferito in un comunicato del Dipartimento di Stato Usa. Da parte sua, Di Maio ha dichiarato: "Grazie per la vostra collaborazione e la vostra amicizia, l'amicizia degli Stati Uniti. È un onore per noi, per Paesi come l'Italia. Le nostre relazioni bilaterali stanno migliorando molto, e nell'ultimo anno sono migliorate grazie a formati come la coalizione globale anti-Daesh che abbiamo tenuto a Roma, il G20, e la nostra collaborazione attraverso il G20 per difendere - al fine di difendere i nostri valori comuni e i nostri obiettivi. Siamo molto sensibili agli obiettivi comuni, come il cambiamento climatico, la sicurezza, i nostri valori democratici". Inoltre il titolare della Farnesina ha aggiunto: "Grazie mille per il Summit della democrazia. Abbiamo apprezzato molto i vostri sforzi per mostrare al mondo l'unità delle democrazie nel mondo, e quindi i nostri valori come democrazie. E vorrei ringraziarti personalmente perché l'amicizia tra Italia e Stati Uniti sta migliorando e sta crescendo molto grazie ai tuoi sforzi, Antony". (Rel)