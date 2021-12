Israele: ministro Difesa Gantz ad esercito, prepararsi a possibile attacco contro Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz ha affermato di aver incaricato l'esercito israeliano di preparare un possibile attacco contro l'Iran. Lo ha reso noto il quotidiano israeliano “Hareetz”. Attualmente negli Stati Uniti, il ministro ha affermato che i colloqui sul nucleare a Vienna non avrebbero prodotto “alcun progresso” e ha informato Washington dei preparativi delle Forze di difesa israeliane (Idf). “Le potenze mondiale non capiscono il gioco a cui gli iraniani stanno giocando”, ha detto. Lo scorso 9 dicembre, Gantz ha incontrato a Washington il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin e il segretario di Stato Antony Blinken. "L'Iran rappresenta una minaccia non solo per la nostra sicurezza, ma anche per i nostri valori condivisi", ha detto Gantz in quella occasione. Il ministro ha anche aggiunto allora che "il programma nucleare iraniano è solo un modo per consolidare l'egemonia di Teheran". Gantz ha poi sottolineato: "Siamo fiduciosi che l'amministrazione di Joe Biden impedirà all'Iran di acquisire un'arma nucleare". (segue) (Res)