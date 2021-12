Israele: ministro Difesa Gantz ad esercito, prepararsi a possibile attacco contro Iran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito dai media israeliani, le forze di difesa dello Stato di Israele starebbero organizzando un'esercitazione su larga scala sul Mediterraneo che si terrà in primavera e che avrà l’obiettivo di simulare un attacco aereo contro l’Iran. Le manovre dovrebbero avvenire in cooperazione con gli Stati Uniti. L’emittente pubblica israeliana “Kan”, citando fonti delle Forze di difesa israeliane, ha affermato che l'esercitazione sarà una delle più grandi mai tenute dall'Aeronautica militare israeliana e includerà decine di velivoli, tra cui F-15, F -35, F-16, aerei spia Gulfstream G550 e jet di rifornimento. Le voci sull’esercitazione israeliana nel Mediterraneo hanno provocato reazioni da parte della Russia, importante alleato dell’Iran. Parlando ai giornalisti, il viceministro degli Esteri russo, Sergej Ryabkov, ha dichiarato che le manovre minacciano di destabilizzare il Medio Oriente e non dovrebbero aver luogo. “Qualsiasi attività di addestramento in una regione così esplosiva comporta il rischio di sfociare in ulteriori complicazioni. Questo non è necessario. In questo momento è importante mostrare moderazione e concentrarsi sulla facilitazione del processo negoziale, che, dopo una lunga pausa, è ripreso a Vienna", ha detto Ryabkov, facendo riferimento ai colloqui sul nucleare iraniano ripresi lo scorso 29 novembre a Vienna. (Res)