Business news: Cina, creato un nuovo colosso logistico di proprietà statale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha creato un nuovo gruppo logistico di proprietà statale attraverso la fusione di quattro aziende. Lo ha reso noto l'emittente statale "Cctv", indicando nelle compagnie China Eastern Airlines, Cosco Shipping e China Merchants Group i tre investitori strategici del nuovo gruppo, partecipato rispettivamente con il dieci per cento, il 7,3 per cento e il 4,9 per cento delle azioni. La restante parte delle quote è ripartita tra l'ente responsabile della gestione delle imprese statali (Sasac) e dalla nuova società, ognuna delle quali detiene il 38,9 per cento delle azioni. Secondo le stime fornite dalla Federazione cinese di logistica e acquisti, il settore ha subito un'espansione del 10,5 per cento annuo tra gennaio e ottobre, raggiungendo un valore di 41 mila miliardi di dollari. (Cip)