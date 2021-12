Business news: Cina, Banca centrale taglierà coefficiente di riserva obbligatoria dal 15 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale cinese ha dichiarato di voler tagliare il coefficiente di riserva obbligatoria (Rrr) per gli istituti finanziari, allo scopo di sostenere lo sviluppo dell'economia reale e incrementare l'offerta di moneta per gli operatori. Lo scrive l'agenzia di stampa statale "Xinhua". Il coefficiente indica la quota di depositi che una banca è obbligata per legge a non impiegare in prestiti o altre operazioni; una sua riduzione, dunque, determina un conseguente aumento di liquidità. A partire dal 15 dicembre, il coefficiente di riserva obbligatoria cinese sarà ridotto di 0,5 punti percentuali, fatta eccezione per quegli istituti finanziari che già implementano un Rrr del cinque per cento. A seguito della manovra, la media ponderata del coefficiente per le istituzioni finanziarie cinesi sarà dell'8,4 per cento. La Banca centrale ha aggiunto che continuerà a perseguire una politica monetaria prudente, dando la priorità alla stabilità e mantenendo una liquidità "ragionevolmente ampia". (Cip)