Business news: Toyota realizzerà il suo primo stabilimento di batterie per auto negli Usa

- Toyota Motor Corp. ha annunciato piani per la realizzazione di uno stabilimento per la produzione di batterie per automobili elettriche nel North Carolina, che nelle intenzioni del costruttore giapponese dovrebbe divenire operativo già nel 2025. Lo stabilimento sarebbe il primo nel suo genere operato da Toyota nel Nord America. L'azienda intende investire nel progetto 1,29 miliardi di dollari, nell'ambito delle misure tese ad accelerare l'elettrificazione della sua gamma di autovetture. Secondo le anticipazioni fornite da Toyota, la fabbrica conterà quattro linee produttive, ciascuna con una capacità annua di 200mila batterie al litio per veicoli elettrici. In futuro lo stabilimento potrebbe essere ingrandito con l'aggiunta di altre due linee, con l'obiettivo di arrivare a produrre batterie per 1,2 milioni di auto ogni anno. Lo scorso ottobre Toyota ha annunciato 3,4 miliardi di dollari di investimenti entro il 2030 per la produzione di batterie negli Usa. (Nys)