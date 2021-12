Energia: Bonomi (Confindustria), non condivido phase out al 2035, fissare obiettivi non velleitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non condivido" il phase out dal mondo degli idrocarburi fissato per il 2035". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel suo intervento all'incontro "Punto Italia. Domande e risposte a confronto sulla manovra economica più importante del dopoguerra" organizzato nell'ambito di Atreju, la convention di Fratelli d'Italia in corso a Roma. "Quali sono gli impatti? Quanti posti di lavoro perderemo, non si sa. Con quale risposta accompagneremo questa transizione nessuno lo ha detto", ha evidenziato Bonomi che ha parlato di "obiettivi ambiziosi, ma non velleitari". "Non ho mai capito se le pale eoliche le fanno col cartone o con l'acciaio", ha ironizzato il numero uno di Confindustria. (Rin)