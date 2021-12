Automotive: Bonomi (Confindustria), spariscono interi pezzi di filiera? Citofonare ministro Giovannini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammonta a "650 miliardi di investimenti" il costo della transizione ecologica per l'Italia, il "Pnrr, pur nella sua magnificenza, ne stanzia il 6 per cento il resto lo devono mettere le imprese private" e "ci annunciano a sorpresa" la dismissione di "interi pezzi di filiera". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel suo intervento all'incontro "Punto Italia. Domande e risposte a confronto sulla manovra economica più importante del dopoguerra" organizzato nell'ambito di Atreju, la convention di Fratelli d'Italia in corso a Roma. Con il phase out dal mondo degli idrocarburi fissato al 2035, se le aziende vanno via e si perdono posti di lavoro "citofonare ministro Giovannini", ha concluso Bonomi. (Rin)