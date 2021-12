Spagna: ambientalisti si mobilitano a Pontevedra contro realizzazione parco eolico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 200 persone si sono radunate oggi a Pontevedra, nella regione spagnola della Galizia, per manifestare contro l'installazione di un parco eolico sul monte Castrove. Lo riferisce il quotidiano "El Espanol". L'iniziativa è stata organizzata da diverse organizzazioni e piattaforme ambientaliste che da mesi hanno lanciato una serie di mobilitazioni per opporsi agli oltre 300 parchi eolici previsti a livello regionale. Mercedes Carramal, della "Plataforma Vecinal en Defensa del Monte Castrove", ha detto di essere "a favore delle energie rinnovabili, ma non a spese della qualità della vita degli abitanti delle zone colpite". A questo proposito l'associazione ha chiesto un nuovo quadro normativo che, tra le altre condizioni, stabilisca una moratoria sui progetti in corso di lavorazione, l'estensione dell'area naturale protetta a livello regionale e una transizione ecologica "ordinata", ma non a spese del territorio galiziano. Un altro gruppo che si oppone all'installazione di parchi eolici in Galizia, la "Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo", ha avvertito che oltre al progetto situato tra i comuni di Marín e Bueu promosso dall'impresa di costruzioni Acs, la società Aratel Energías Renovables ha fatto domanda per altri due parchi eolici in Moana. Di fronte a tutte queste critiche, il vicepresidente della regione, Alfonso Rueda, ha voluto inviare un "messaggio di calma" ai manifestanti, assicurando che l'obiettivo del governo locale è quello di rendere l'energia eolica "compatibile con il mantenimento dell'ambiente naturale e con i regolamenti". (Spm)