Fisco: Bonomi (Confindustria), politica ormai non fa Mef ma Agenzia entrate

- La politica fiscale "purtroppo non la fa più il ministero dell'Economia, la fa l'Agenzia delle entrate: è emerso con il patent box che viene completamente smontato". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel suo intervento all'incontro "Punto Italia. Domande e risposte a confronto sulla manovra economica più importante del dopoguerra" organizzato nell'ambito di Atreju, la convention di Fratelli d'Italia in corso a Roma. Poiché il patent box "assorbe troppa finanza pubblica e funziona lo smontiamo. La ratio è fare solo politiche economiche che non funzionano?", ha aggiunto. (Rin)