Green pass: primo weekend senza cortei a Milano

- Dopo venti sabati di manifestazioni l’ala più intransigente del movimento “no green pass” non ha organizzato alcun corteo per le strade di Milano. Alcune centinaia di dimostranti si sono comunque ritrovati presso l’Arco della Pace per una manifestazione pacifica che si è svolta senza incidenti. Tra i presenti anche il virologo e direttore sanitario dell’Ircss Galeazzi di Milano, Fabrizio Pregliasco, invitato da una trasmissione televisiva per “conoscere dal vivo” le motivazioni del movimento no green pass.(Rem)