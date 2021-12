G7: Di Maio, contro Covid il vaccino è la nostra corazza, non andare dietro a complottisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- E' necessario continuare ad andare avanti nella lotta al Covid-19 in quanto “non siamo ancora usciti dalla pandemia”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, al termine della prima giornata della riunione dei ministri degli Esteri del G7 a Liverpool. “In tutti i Paesi del mondo c’è grande preoccupazione e l’unico modo per uscire dalla pandemia è indossare la corazza, e la corazza è il vaccino”, ha aggiunto. “Non possiamo andare dietro a dei complottisti, dobbiamo seguire la scienza soprattutto in questo momento dove l’87 per cento della popolazione italiana ha ricevuto il vaccino”, ha sottolineato il titolare della Farnesina. “L’Italia è un modello in tutto il mondo e dobbiamo continuare ad andare avanti in questa direzione perché solo con il vaccino riusciremo ad uscire da questa pandemia, rilanciare l’economia e finalmente una ripresa solida e sostenibile”, ha concluso Di Maio.(Rel)