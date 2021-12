© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direzione del Teatro alla Scala rende noto che, sentiti gli artisti e i rappresentanti dei lavoratori in considerazione dello sciopero generale indetto per il giorno 16 dicembre, la rappresentazione dell’opera Macbeth di Giuseppe Verdi prevista per quella data sarà anticipata a mercoledì 15 dicembre alla stessa ora. (Com)