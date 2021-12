Lucca: Casellati su scomparsa Enrico Pieri, ci lascia alto esempio di umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lascia un grande vuoto nella vita pubblica del nostro Paese la scomparsa di Enrico Pieri, presidente dell’Associazione Martiri di Sant’Anna di Stazzema, che era uno degli ultimi sopravvissuti all’eccidio nazista del 12 agosto 1944. Furono 560 i civili fucilati senza pietà, compresi donne e bambini". Lo dichiara la presidente del Senato, Elisabetta Casellati. "A 10 anni Pieri perse l’intera famiglia, si salvò nascondendosi nel sottoscala della sua abitazione che divenne poi un ostello per la Pace. Vittima di un odio cieco e criminale, fino all’ultimo il suo insegnamento fu quello di non odiare mai. E proprio il valore della pace è ciò che Pieri ha voluto trasmettere ai tanti ragazzi delle scuole a cui aveva tramandato la memoria di quell’orrore, ma anche la forza e il valore profondo della vita e del rispetto dei diritti fondamentali. Un alto esempio di umanità per tutti i cittadini e un monito per il futuro, perché quella barbarie non si ripeta mai più", conclude la presidente dci palazzo Madama. (Rin)