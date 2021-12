G7: Di Maio a Blinken, sei sempre il benvenuto in Italia, pianificare insieme le prossime sfide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha detto al segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nel corso del loro incontro bilaterale a Liverpool per la ministeriale del G7: “Sei sempre il benvenuto in Italia”. “Quando lo vorrai sarà un onore di ospitarti per qualsiasi tipo di incontro per pianificare le prossime sfide insieme in vista di nuova normalità (...)”, ha detto Di Maio rivolgendosi a Blinken che da parte sua ha risposto: "E' un invito a cui è impossibile resistere". (Rel)