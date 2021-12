Expo 2020: Di Stefano, fiero dei risultati del padiglione dell’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono molto fiero del risultato di questo progetto che ho potuto seguire personalmente negli ultimi tre anni e faccio i miei complementi al commissariato per l’Expo del governo italiano per quanto progettato. Lo rende noto il sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano su Facebook. “Alghe bioluminescenti che consumano CO2, pitture con scarti alimentari come bucce d’arancia e cialde di caffè, alghe spirulina per produrre ossigeno, illuminazione intelligente che si adatta alla luce esterna e al numero di persone nell’ambiente circostante, un David di Michelangelo stampato in 3D e rivestito in polvere di marmo da mastri fiorentini, un orto con piante microchippate che indicano l’esatto fabbisogno di acqua e lo stato di salute, pareti esterne in corda navale ricavata da plastiche recuperare in mare, pannelli fonoassorbenti di ultima generazione, il motore di un convertiplano a decollo verticale, la nuova trivella a due metri di profondità che sarà impiegata su Marte nella missione Exomars 2022 e tanto tanto altro”, ha proseguito Di Stefano, sottolineando che tutto questo rappresenta “solo un assaggio delle innovazioni che stiamo presentando all’Expo 2020 di Dubai nel padiglione italiano”. “Un padiglione che, ad oggi, risulta tra i cinque più visitati della manifestazione e che sta battendo tutti gli altri in termini di esposizione sui social network. Ancora una volta l’Italia si mostra in tutta la sua grandezza, unendo alle nostre più riconosciute eccellenze, il racconto di un Paese sempre più innovativo e proiettato in un futuro sostenibile e a misura dì uomo e natura. Siamo un grande Paese”, ha concluso.(Res)