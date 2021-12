Iraq: premier Al Kadhimi, tra pochi giorni ritiro forze combattenti coalizione a guida Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra pochi giorni assisteremo al ritiro dall’Iraq delle forze combattenti della coalizione militare a guida statunitense. Lo ha dichiarato il primo ministro iracheno Mustafa al Kadhimi, nel suo discorso pronunciato in occasione del centenario della fondazione del moderno Stato iracheno. "È tempo per noi di guardare al nostro Stato in modo obiettivo, di essere orgogliosi dei suoi successi, di ammettere i suoi errori e di andare avanti, armati della nostra eredità e delle capacità del nostro popolo”, ha proseguito il premier, sottolineando che l’Iraq sta recuperando “la sua piena salute”. "Tra pochi giorni assisteremo al ritiro di tutte le forze combattenti della coalizione internazionale dall'Iraq nell'ambito dell'accordo strategico con la parte statunitense”, ha affermato Al Kadhimi (segue) (Res)