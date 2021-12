Arabia Saudita-Egitto: incontro ministri Comunicazione, focus su cooperazione informatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro egiziano della Comunicazione e delle tecnologie dell’informazione, Amr Talaat, ha incontrato il viceministro della Comunicazione saudita Haytham al Ohali, per duscutere della cooperazione bilaterale nell’ambito dell’informatica e della trasformazione digitale. Lo riferisce il quotidiano saudita “Arab News”, secondo il quale le due parti hanno discusso del lancio di un hackathon in Egitto per giovani programmatori, sviluppatori e autori di contenuti. In questa occasione, Al Ohali ha dichiarato che la pandemia di Covid-19 ha evidenziato il ruolo vitale della tecnologia nell’ambito della comunicazione.(Res)