Trasporti: Uilt Lazio, positivo primo incontro con assessore Roma su criticità settore taxi

- "In tema di trasporto pubblico non di linea si è svolto il primo incontro con l'assessore ai Trasporti Eugenio Patanè". È quanto dichiarano in una nota congiunta Maurizio Lago segretario generale di Uil Trasporti Lazio e Alessandro Atzeni coordinatore del settore taxi. "Incontro positivo per il metodo di lavoro, ambizioni e progettualità che il responsabile dei trasporti della Capitale intende adottare per migliorare la situazione della mobilità romana. Noi abbiamo evidenziato il fatto che il settore è stato abbandonato e, addirittura, in alcuni casi penalizzato da alcune scelte scellerate decise in maniera unilaterale dalla precedente amministrazione comunale. Le criticità da affrontare per rilanciare il comparto taxi sono molte e alcune non di facile attuazione. Noi, come sempre, ci saremo in maniera responsabile e propositiva per cercare di ridare dignità ai lavoratori e - conclude la nota - offrire un servizio sempre migliore all'utenza". (Com)