Roma: a evento 'Ecce Lazio' le eccellenze enogastronomiche romane e laziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto stamane, presso la location Lanificio Luciani in via Pietralata, il convegno 'Ecce Lazio' – simbolicamente 'Ecco il Lazio nelle sue Ecce-llenze' – per promuovere le eccellenze enogastronomiche regionali del Lazio, valorizzare non solo le ricette della tradizione ma raccontare anche che dietro ad ogni buon piatto vi è la lunga filiera dell'agroalimentare rappresentata da produttori, maestranze e aziende e ristoranti, che lavorano in un territorio straordinariamente ricco. Il dibattito, moderato dal caporedattore di Dimensione Suono Roma Francesco Certo ha visto gli interventi di Alberto Martelli titolare del ristorante 'La Carbonara' a Campo de' Fiori; Marco Andreotti titolare della 'Pasticceria Andreotti' in via Ostiense; Antonio Serafini cuoco del ristorante 'Regà' a Testaccio e storico chef della tradizione romana ed esperto della cucina laziale e Claudio Pica presidente della 'Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio'. (segue) (Com)