Roma: a evento 'Ecce Lazio' le eccellenze enogastronomiche romane e laziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- L'enogastronomia e l'agricoltura laziale "si caratterizzano per un'offerta gastronomica particolarmente variegata, dove spiccano, assieme alla già menzionate produzioni tipiche, circa 400 prodotti agroalimentari riconosciuti come 'tradizionali' (Pat), legati a processi di lavorazione e conservazione consolidati nel tempo, ma anche ad usi e costumi propri dei diversi territori della regione", si legge in una nota. Francesco Certo ha ricordato la "vocazione agricola del territorio laziale, gli itinerari di grande suggestione e bontà enogastronomica che attraversano le cinque province, Viterbo, caratterizzata da laghi di origine vulcanica e boschi di castagno. Rieti, dominata dal verde dei pascoli e dalle montagne. Frosinone, che si contraddistingue per il paesaggio collinare e da borghi di grandi tradizioni agricole, mentre Latina alterna pianure a paesaggi marini. Infine, Roma, che con la sua meravigliosa universalità vanta la più grande superficie agricola per una provincia europea, pari a circa 250mila ettari". (segue) (Com)