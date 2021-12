Roma: a evento 'Ecce Lazio' le eccellenze enogastronomiche romane e laziali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un'analisi dello scenario enogastronomico laziale, sono state raccontante alcune storie di eccellenza culinaria passate di padre in figlio, di generazione in generazione. "Tra queste la storia della famiglia – parliamo del 1912 - che ha dato vita al ristorante 'La Carbonara' a Campo de' Fiori, oggi gestito dal giovanissimo titolare Alberto Martelli: "in questo periodo i romani hanno riscoperto la cucina romana e apprezzato maggiormente l'impiego di materie prime, delle nostre 'dop laziali'. Per noi questo è un grande orgoglio perché oltre a sottolineare il legame tra produttori e ristoranti - connessione necessaria perché esprime non solo la bontà ma anche l'autenticità del piatto – dà valore a tutta la filiera dell'agroalimentare". (segue) (Com)