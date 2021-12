Roma: a evento 'Ecce Lazio' le eccellenze enogastronomiche romane e laziali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma non ha solo una grande tradizione dei piatti della cucina romana e laziale ma ha anche una forte tradizione dolciaria, rappresentata da pasticcerie importanti della Capitale. "Tra questi un locale storico, esistente dal 1931, che quest'anno festeggia i suoi 90 anni di attività e che nel 2012 ha ottenuto il riconoscimento da parte dell'amministrazione di Roma Capitale di 'Negozio di Interesse Storico', e tra le 10 migliori di Roma selezionate quest'anno dal 'Gambero Rosso', la pasticceria Andreotti, con il titolare Marco Andreotti". "Anche se nel tempo sono cambiate molte cose, penso al rito domenicale delle paste mentre oggi magari capita che si è più predisposti a ciò che viene realizzato in versione mini, in questi anni c'è stata comunque un'evoluzione dei lievitati che rappresenta una perfetta sintesi tra innovazione e tradizione. E il nostro panettone artigianale – fatto nelle declinazioni classica, cioccolata e pere, moscato, albicocca e zenzero, pistacchio – rispetta questi parametri esaltando le materie prime del nostro territorio". (segue) (Com)