Roma: a evento 'Ecce Lazio' le eccellenze enogastronomiche romane e laziali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un buon piatto è anche frutto del lavoro delle maestranze, e su questo Antonio Serafini - storico chef della tradizione romana che ama essere chiamato cuoco mentre ricorda che ha iniziato ai fornelli da quando aveva 14 anni facendo la gavetta necessaria conquistandosi i gradi in 'brigata' – è insindacabile: "è importante mantenere la tradizione nei piatti, visto che gli ingredienti che utilizziamo rappresentano il patrimonio del territorio laziale. Potenziare le scuole alberghiere, incentivare i giovani a fare questo lavoro, fatto di sacrifici ma anche di tante soddisfazioni. La cucina romana e laziale se valorizzata può essere riscoperta ogni giorno e in chiave diversa senza stravolgere la nostra grande tradizione culinaria". (segue) (Com)