Roma: a evento 'Ecce Lazio' le eccellenze enogastronomiche romane e laziali (6)

- Sul possibile connubio tra turismo e cultura è intervenuto Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio: "è importante favorire la cultura d'impresa, che vuol dire non solo ampliare l'offerta dei servizi alla clientela ma anche potenziare la formazione. E su questo bisogna investire maggiormente, così come è necessario valorizzare e promuovere il marchio Roma e portarlo all'estero. Il 'turismo ristorativo' può essere la leva per far ripartire due settori fondamentali che generano economia e occupazione per la Capitale". (Com)