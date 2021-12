Lavoro: Conte, non è attività accessoria, governo intervenga immediatamente su Caterpillar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono vicino ai 270 lavoratori della Caterpillar di Jesi che da un giorno all’altro apprendono della chiusura del loro stabilimento, senza che ci fosse alcuna crisi in atto", scrive su Facebook il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. "Sono vicino ad Alessandra, che ha saputo da una chiamata via Teams che non lavorerà più nell’azienda di Grugliasco in cui ha dato l’anima per 18 anni, le sue mansioni saranno trasferite in Portogallo. No, in Italia non può funzionare così, non possiamo permetterlo. Da noi il lavoro è richiamato nel primo articolo della Costituzione, non è un’attività eventuale e accessoria", aggiunge. "Il Movimento cinque stelle è la forza politica che ha voluto fortemente il blocco dei licenziamenti durante la pandemia. Non staremo di certo a guardare in un momento del genere", avverte per poi sollecitare il governo ad intervenire "immediatamente. Da parte nostra alzeremo il livello della voce e dell’azione politica: acceleriamo ora, non domani, l’iter delle misure chiamate a tutelare i lavoratori da un far west di delocalizzazioni, licenziamenti e precariato. A noi - conclude Conte - tutto questo non sta bene e diciamo basta". (Rin)