Sociale: M5s, costruttivo incontro con Conte di Comitato inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la votazione di ieri e la conferma da parte degli iscritti abbiamo iniziato già da stamattina a confrontarci costruttivamente insieme al presidente Conte per lavorare sin da subito sui temi dell’inclusione sociale. Finalmente ci dotiamo di una struttura organizzativa e politica che ci consentirà di elaborare una visione che sarà importante tenga conto della voce dei territori, di tutti coloro che attivamente ogni giorno lavorano affinché le persone siano al centro delle azioni anche politiche e degli stakeholder. Sarà, inoltre, importante adottare un approccio sistemico con l’obiettivo di condividere una sintesi politica a tutti i livelli e che tenga conto del lavoro e degli obiettivi raggiunti fino ad oggi. Quello di stamattina è stato sicuramente il primo di tanti momenti di confronto costruttivo e che da inizio ad una nuova avventura che siamo entusiasti di intraprendere". Lo affermano in una nota il coordinatore del Comitato nazionale inclusione sociale Steni Di Piazza e gli altri componenti Barbara Guidolin, Soave Alemanno, Sergio Romagnoli e Celeste D’Arrando. (Com)